Цена золота впервые в истории превысила 2,3 тыс. долларов за тройскую унцию

Цены на золото продолжают обновлять рекорды. Стоимость тройской унции дошла до максимума за всю историю: уже больше 2300 долларов.

Как отмечает "Рейтер", золото дорожает, так как опасения по поводу растущей инфляции и усиления геополитической напряженности увеличили спрос на драгметалл в качестве инструмента хеджирования. При этом участники рынка проигнорировали возможность скорого снижения процентной ставки в США и рост доходности казначейских облигаций.