Ценам дали бой, но все ли в порядке - Лукашенко актуализировал задачи перед органами власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования, чтобы проконтролировать, как выполняются прежние поручения в этой сфере, и наметить следующие шаги, пишет БелТА.

"Тема нашего разговора сложная и ввиду этой сложности и прочих причин крайне неприятная. Я хорошо знаю из своей практики, как и многие сидящие здесь, присутствующие на этом совещании, что такое заработная плата, цены. Для нашего народа, для всех нас это важный вопрос, потому что каждый день с утра до вечера мы, сталкиваясь с этими проблемами, разумеется, этим живем, - сказал Президент. - Но тем не менее решение было принято. Мы договаривались, что спустя некоторое время соберемся и посмотрим, как правительство и все руководство страны выполняет поручение Президента. Кто-то должен был установить систему контроля за ценообразованием, а равно и контроля за инфляцией внутри страны. Кто-то должен был жесточайшим образом проконтролировать решение этого вопроса. Поэтому все причастны к решению этой проблемы".

Александр Лукашенко обратил внимание на факты и привел конкретные примеры, чтобы "в умах у "продвинутых" экономистов не бродили разного рода очень удобные шальные мысли".

"Все мы привыкли к тому, что "демократия и свободный рынок спасут мир". Откуда это пришло после долгого периода декларативных цен в Советском Союзе и регулирования всех и всего. Откуда это пришло? Риторический вопрос. Американцы, Запад нас всегда к этому толкали: демократия, демократия, права человека! Читай: "Что хочу, то и ворочу в стране, что хочу, то говорю. А потом 2020-й год, помните… Вот и вся демократия", - сказал глава государства.

В этой связи Президент привел еще одну параллель: "Соединенные Штаты Америки нас упрекали в том, что выборы неправильно провели. Там тоже причиной неурядиц и столкновений явились результаты выборов. Чем закончились? Стрельбой. Я всегда привожу этот пример красноречивый - застрелили девчонку, которая три или четыре войны прошла, защищая интересы США. Никто не посчитался ни с чем. Никакие права, никакая демократия. При этом я не осуждаю тех защитников высшего органа власти, того здания, на которое осуществлялось нападение. Я не осуждаю, это их проблемы. Но за что же нас тогда осуждали".

Еще один пример, еще более важный для рыночников - санкции, которые Запад наложил на Российскую Федерацию, а заодно и на Беларусь, чтобы россияне через нее не смогли обойти эти санкции. "Почему был установлен некий потолок цен на главный товар Российской Федерации. И не только на этот. Я имею в виду нефть, а затем и нефтепродукты. Почему Запад и США начали регулировать цены на нефть и нефтепродукты? Рыночная же в мире экономика", - поставил вопрос глава государства.

"Я это вам напоминаю и говорю, чтобы вы понимали, что мы должны жить собственным умом в своей стране и делать все так, как выгодно нашему народу. Если мы видим необоснованный рост цен и что нувориши, вчера появившиеся только неизвестно откуда, создав свои сети в торговле и так далее, начали набивать карманы, когда заработная плата у (рядовых работников. - Прим. БелТА) компании 500 долларов, а у них в 46 или 60 раз больше. Это что, нормально?" - отметил белорусский лидер.