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Центр поддержки экспорта Ростовской области намерен стать брокером БУТБ

Центр поддержки экспорта Ростовской области намерен стать брокером БУТБ. После аккредитации компания планирует заняться вопросами импортозамещения: привлекать на нашу торговую платформу производителей из Ростовской области, а также оказывать содействие своим компаниям, которые хотят участвовать в госзакупках в Беларуси. Отметим, Ростовская область давно проявляет интерес к БУТБ: с начала года число участников торгов из этого региона выросло вдвое.

Фото: БелТА

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