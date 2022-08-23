Центр поддержки экспорта Ростовской области намерен стать брокером БУТБ. После аккредитации компания планирует заняться вопросами импортозамещения: привлекать на нашу торговую платформу производителей из Ростовской области, а также оказывать содействие своим компаниям, которые хотят участвовать в госзакупках в Беларуси. Отметим, Ростовская область давно проявляет интерес к БУТБ: с начала года число участников торгов из этого региона выросло вдвое.