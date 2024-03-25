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Центральный банк Турции увеличил базовую процентную ставку до 50 %
Центральный банк Турции увеличил базовую процентную ставку до 50 %. Это решение было обосновано ростом инфляции. Ставку повысили сразу на 500 пунктов. Это максимум за 22 года.
Так, ранее решением регулятора ставка выросла с 8,5 до 45 % в январе, в феврале годовая инфляция потребительских цен в стране достигла 67 %.
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