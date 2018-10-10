Центральный регион опять в лидерах уборочной кампании

Золотистого зерна намолочено 255 тысяч тонн - это лучший результат в стране. Следом идет Брестская область. В течение недели кампания будет завершена. Осталось убрать 33 тысячи гектаров с кукурузой. Завершается уборка и картофеля - площадь полей с этими овощами не превышает 300 гектаров. Что касается сахарной свеклы, аграрии приближаются к первому миллиону.