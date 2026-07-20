Цены на квартиры в Минске за 10 лет выросли вдвое

Цены на минские квартиры за 10 лет выросли вдвое, заявляют эксперты белорусского рынка недвижимости.

Основные драйверы хорошо известны: дешевый доллар, повышение зарплат и низкие ставки по кредитам. Средняя цена квадратного метра в столице сейчас закрепилась на отметке в 2 400 долларов.

К слову, белорусские банки продолжают снижать ставку по кредитам на покупку и строительство жилья. В некоторых она уже ниже 15 % годовых.

Говоря о зарплате, 10 лет назад ее средний показатель составлял около 500 долларов, а сейчас порядка 3 тыс. рублей, то есть более 1 тыс. долларов.