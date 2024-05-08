Цены на кофе робуста бьют рекорды

Цены на кофе робуста достигли пика за 45 лет. Оптовые цены составляют 0,88 доллараза килограмм. По сравнению с мартом они выросли на 17 %.Причина - неурожай во Вьетнаме. Эта страна - крупнейший поставщик на мировом рынке.

Цены на арабику тоже растут. Например, в апреле по фьючерсным контрактам они увеличились в Нью-Йорке на 3 % и впервые с декабря 2023 года приблизились к 4,5 доллараза кг.