Цены на лекарства возьмут под контроль

Еще в начале года, инспектируя положение дел на фармацевтическом рынке страны, Глава государства отметил, что цены на соответствующую продукцию должны быть адекватными и не завышаться. Для чего необходимо продолжить активную работу с производителями и поставщиками, стараться по максимуму исключить возможность участия посреднических структур. Сегодня стоимость медикаментов в аптеках регулируется только размерами надбавок. Новый механизм предлагает регистрировать отпускную цену с производств при входе на наш рынок. Чтобы опробовать новый подход, взяты пока только две группы лекарств. Для лечения онко- и сердечно-сосудистых заболеваний. В перечне около 40 наименований. О сути нового механизма и прогнозе по снижению цен на медпрепараты мы поинтересовались в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.