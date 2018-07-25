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Цены на мясо птицы взлетели. МАРТ проводит антимонопольное расследование

Цены на мясо птицы за последние месяцы буквально взлетели. Чем вызван этот необоснованный скачок? Министерство антимонопольного регулирования и торговли начало расследование ситуации, которая сложилась на рынке. Покупатели увидели, что почти одномоментно изменились ценники на курятину. Рост фактически на треть. Это притом, что за 6 месяцев инфляция в Беларуси – менее 3 %. О действиях регулятора в этой ситуации наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у заместителя главы МАРТ Ивана Вежновца (видео).

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