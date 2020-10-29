Цены на нефть упали до трехнедельного минимума

Цены на нефть эталонных марок накануне значительно увеличили потери на ожиданиях публикации доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране. Сейчас нефтяные цены находятся вблизи минимального уровня за последние три недели. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 39 долларов 72 цента за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 37 долларов и 87 центов за баррель.