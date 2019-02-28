Цены на некоторые сердечно-сосудистые препараты удалось снизить более чем на половину

Цены на некоторые онко- и сердечно-сосудистые препараты в Беларуси удалось снизить более чем на половину. Это первые итоги пилотного проекта о референтном ценообразовании в рамках 345 Указа Президента "О регистрации цен на лекарственные средства". О перспективах конкуренции на рынке и ассортименте в аптеках говорили сегодня за круглым столом производители, поставщики и чиновники. Изучали и опыт России, которая так работает не первый год.

Все подробности диалога у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.

В этом году Беларусь впервые считает цены на лекарства по референтному принципу. Это значит, смотрит стоимость - сколько стоит тот или иной препарат на рынках стран, похожих на наш. Проект был пилотным по двум группам - сердечным и онко-. И главное, что цена была не только экономически обоснована, но также она фиксируется на год и остается неизменной. Но здесь все-таки важно найти баланс экономически обоснованной цены и ассортимента, чтобы впоследствии не было дефицита тех или иных препаратов

Первые шаги в МАРТ называют удачными, зарегистрировано по-новому более 210 торговых наименований. И что самое важное для потребителя - многие таблетки и ампулы подешевели.

Этот эксперимент - до конца года по 345 указу Президента. По полугодию станет ясно, нужно ли расширять список лекарств. Опыт той же России вселяет оптимизм: вход на свой рынок упростили и сделали ценообразование прозрачным. У них референтный подход давно не нов, да и групп препаратов в разы больше. Цены многих, утверждает ФАС, удалось снизить наполовину, а отдельных даже в десятки раз.

Главное, на что смотрит производитель, это емкость рынка. Чтобы затраты на доставку не превышали доходы от продаж. И наш пока выглядит бедновато. Конкуренция хромает.

В Беларуси зарегистрировано чуть более 4 тысяч лекарственных средств, тогда как, например, в Узбекистане их около 9, в Украине -за десять. А в России более 13 тысяч. Но это данные на начало прошлого года. Сейчас россияне озвучивают цифру, близкую уже к 20.

Понятно, масштабы рынка не те. Но все ли дело в этом? Поставщики указывают на долгую и дорогую регистрацию. Минздрав с этим не соглашается. И утверждает: у нас быстрее и дешевле, чем у соседней России или в Европе. А по новому референтному подходу удавалось проверить все документы и посчитать обоснованность цены даже за неделю. Но вопрос закрыт не на все 100. Пять поставщиков онкосредств пока в листе ожидания. Правда, некоторые сняты с производства. Но есть и те, кто тянет с регистрацией.