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Цены на продовольствие в мире прибавили более 30 %

Мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд. Рост за год - более 30 %. Останавливаться, прогнозируют эксперты, не собираются. Основные драйверы роста - проблемы с цепочками поставок, постковидная нехватка рабочей силы и климат (во многих странах урожай пострадал из-за засухи). По сравнению с предыдущим годом, в этом цены, к примеру, на зерно подскочили на 22 %. Грядущий 2022-й аналитики уже нарекли годом продовольственной катастрофы.

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