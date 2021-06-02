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Цены на золото демонстрируют максимальный месячный скачок с июля 2020 года
Цены на золото выросли накануне и демонстрируют максимальный месячный скачок с июля 2020-го. Этому способствовали ослабление доллара и снижение доходности облигаций США. Об этом свидетельствуют данные торгов. Накануне цена золота превысила $ 1905за унцию, это рекорд с июля 2020 года.
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