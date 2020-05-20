Церемонию вручения документов об образовании планируют провести на открытом воздухе 10 июня

Церемонию вручения документов об образовании в минских школах планируют провести на открытом воздухе 10 июня.



Церемонии организуют с учетом санитарно-гигиенических требований."10 июня минским школьникам вручат аттестаты в торжественной обстановке во второй половине дня. Единственное, от чего мы уходим, - проведение развлекательных мероприятий после этого", - сказал первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич.





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