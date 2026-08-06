"Цифра реальна" - как Калужская область нарастит товарооборот с Беларусью до 1 млрд долларов

27 июля 2026 года Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Визит был насыщенным на переговоры и с белорусским лидером, и с правительством Беларуси.

В ходе обсуждений обозначили в том числе ориентир - 1 млрд долларов товарооборота. Реальна ли эта цифра, ведь пока сумма товарооборота составляет 700 млн долларов, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в "Актуальном интервью".

"Цифра абсолютно реальна. В 2023 году мы первый раз встречались с Александром Лукашенко, тогда она прозвучала амбициозно, и мы, честно говоря, не были уверены в возможности. Сегодня мы точно понимаем, что цифра достижима. За три года мы выросли более чем на 20 %, и первое полугодие 2026 года показывают еще 17 % роста. Темпы хорошие, а цель достижима и конкретна", - убежден собеседник.

Владислав Шапша

Добрать еще 300 млн - масса возможностей. По словам губернатора, такой может стать строительная сфера. Она, к слову, уже дала хорошие результаты, а именно более 500 тыс. кв. м жилья (это более 50 многоквартирных домов), а также социальных объектов - 10 школ и 8 детских садов. Белорусские строители активно помогают россиянам реализовывать программу по комплексному развитию сельских территорий.

"Мы также строим сельскохозяйственные товарные фермы. Сегодня один из таких опытов - строительство фермы по белорусским технологиям и оборудованием на 1,5 тыс. голов дойного стада. Этот проект тоже внесет вклад в достижение цели общей", - отметил Владислав Шапша.

Беларусь - машиностроительная страна, которая готова развивать кооперационные связи. И сегодня уже не секрет: более половины тракторов (55 %) и другой техники, которые пашут Калужскую землю, произведены в Беларуси. В этом российском регионе есть большой интерес и потребность на такого рода технику. "Прекрасный пример и обновления общественного транспорта. В Обнинске все автобусы, сегодня работающие на линиях, производства МАЗ. Для белорусов это тоже хорошо, потому что это производство, рынок сбыта и партнерство. Один из интересных примеров - глубокая кооперация по производству коммунальной техники для уборки улиц. У нас есть компания "Меркатор", она производит каждую четвертую уборочную машину в России. Сейчас они с МАЗом заключили соглашение о поставках навесного оборудования из Калуги в Минск, и на базе МАЗов будут собираться автомобили, которые станут работать на улицах белорусских городов", - поделился примерами промкооперации Владислав Шапша.

Главное фото: magnific.com