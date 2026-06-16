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Цифровая трансформация и ИИ: что обсудили в первый день Ташкентского международного инвестфорума
Узбекистан принимает Ташкентский международный инвестиционный форум - это ключевая платформа, где сходятся глобальный капитал и амбициозные проекты: от энергетики и инфраструктуры до цифровой трансформации и зеленой экономики.
Узбекистан - многолетний партнер Беларуси по СНГ, а теперь еще и по ШОС. Это открывает новые возможности перед странами.
Ташкентский инвестфорум, скорее, про будущее, причем высокотехнологичное, а также про то, каким будет регион уже к 2030 году. Форум начинается с нулевого дня. Торжественное открытие или пленарная сессия будут в повестке 17 июня, а 16 июня главное событие - масштабная выставка: 6 тыс. кв. м достижений Узбекистана и безграничное количество возможностей инвестировать в страну. В центре внимания - IT.
Беназир Азимова, главный менеджер IT Park Uzbekistan:
"IT Park Uzbekistan - это государственная организация, которая действует под эгидой Министерства цифровых технологий. Наша основная задача - способствовать развитию IT-системы страны, помогать стартапам, аутсорсинговым компаниям, центрам и организациям в сфере информационных технологий. Наша основная привлекательность для компаний - налоговые льготы: резиденты IT-парка освобождаются от всех корпоративных налогов. Единственный налог - подоходный, который снижается с 12 % до 7,5 %. Мы также помогаем компаниям в выходе на международный рынок и способствуем их развитию".
В кулуарах рассказали, что при развитии IТ-сферы вдохновлялись опытом и Казахстана, и Беларуси. Делиться лучшими наработками для общего блага - это и есть настоящее партнерство. Об искусственном интеллекте в каждой стране свое мнение, но то, что ИИ должен помогать человеку, а не заменять его, все согласны. Свежее решение тому подтверждение.
Феруз Юсупов, главный специалист отдела международного сотрудничества UZINFOCOM:
"Мы представили свою систему. Она предназначена для анализа и обнаруживания разных заболеваний человеческого мозга с помощью искусственного интеллекта. Данная платформа является вспомогательной системой для доктора. Например, радиолог получает анализ и с помощью искусственного интеллекта делает назначение, то есть принимает советы от ИИ".
Фарход Махмудхужаев, начальник департамента Центра космического мониторинга и геоинформационных технологий агентства "Узкосмос":
"В этом форуме агентство "Узкосмос" представляет свои решения по обработке космических снимков с помощью искусственного интеллекта для секторов экономики".
Инвестиции не только в IТ, но и в принципе в будущее будут на повестке уже 17 июня. Пленарная сессия станет главным событием форума. Участие примет и белорусский премьер Александр Турчин. Он уже прилетел в Ташкент и провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Задача - сверить часы по достигнутым ранее договоренностям. Две страны работают над ростом совместного товарооборота.