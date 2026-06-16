Цифровая трансформация и ИИ: что обсудили в первый день Ташкентского международного инвестфорума

Узбекистан принимает Ташкентский международный инвестиционный форум - это ключевая платформа, где сходятся глобальный капитал и амбициозные проекты: от энергетики и инфраструктуры до цифровой трансформации и зеленой экономики.

Узбекистан - многолетний партнер Беларуси по СНГ, а теперь еще и по ШОС. Это открывает новые возможности перед странами.

Ташкентский инвестфорум, скорее, про будущее, причем высокотехнологичное, а также про то, каким будет регион уже к 2030 году. Форум начинается с нулевого дня. Торжественное открытие или пленарная сессия будут в повестке 17 июня, а 16 июня главное событие - масштабная выставка: 6 тыс. кв. м достижений Узбекистана и безграничное количество возможностей инвестировать в страну. В центре внимания - IT.

Беназир Азимова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/040dccc6-4e64-490d-a775-00d4a7f81a97/conversions/8e295cef-4f67-4359-8e66-4f6c9d65b292-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/040dccc6-4e64-490d-a775-00d4a7f81a97/conversions/8e295cef-4f67-4359-8e66-4f6c9d65b292-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/040dccc6-4e64-490d-a775-00d4a7f81a97/conversions/8e295cef-4f67-4359-8e66-4f6c9d65b292-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/040dccc6-4e64-490d-a775-00d4a7f81a97/conversions/8e295cef-4f67-4359-8e66-4f6c9d65b292-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беназир Азимова, главный менеджер IT Park Uzbekistan:

"IT Park Uzbekistan - это государственная организация, которая действует под эгидой Министерства цифровых технологий. Наша основная задача - способствовать развитию IT-системы страны, помогать стартапам, аутсорсинговым компаниям, центрам и организациям в сфере информационных технологий. Наша основная привлекательность для компаний - налоговые льготы: резиденты IT-парка освобождаются от всех корпоративных налогов. Единственный налог - подоходный, который снижается с 12 % до 7,5 %. Мы также помогаем компаниям в выходе на международный рынок и способствуем их развитию".

В кулуарах рассказали, что при развитии IТ-сферы вдохновлялись опытом и Казахстана, и Беларуси. Делиться лучшими наработками для общего блага - это и есть настоящее партнерство. Об искусственном интеллекте в каждой стране свое мнение, но то, что ИИ должен помогать человеку, а не заменять его, все согласны. Свежее решение тому подтверждение.

Феруз Юсупов, главный специалист отдела международного сотрудничества UZINFOCOM:

"Мы представили свою систему. Она предназначена для анализа и обнаруживания разных заболеваний человеческого мозга с помощью искусственного интеллекта. Данная платформа является вспомогательной системой для доктора. Например, радиолог получает анализ и с помощью искусственного интеллекта делает назначение, то есть принимает советы от ИИ".

Фарход Махмудхужаев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05001bf2-3528-4b86-9716-f94a57fce2b3/conversions/c3c29809-89d1-4a0d-804e-a03db8509255-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05001bf2-3528-4b86-9716-f94a57fce2b3/conversions/c3c29809-89d1-4a0d-804e-a03db8509255-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05001bf2-3528-4b86-9716-f94a57fce2b3/conversions/c3c29809-89d1-4a0d-804e-a03db8509255-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05001bf2-3528-4b86-9716-f94a57fce2b3/conversions/c3c29809-89d1-4a0d-804e-a03db8509255-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фарход Махмудхужаев, начальник департамента Центра космического мониторинга и геоинформационных технологий агентства "Узкосмос":

"В этом форуме агентство "Узкосмос" представляет свои решения по обработке космических снимков с помощью искусственного интеллекта для секторов экономики".