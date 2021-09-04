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Цифровизация помогла Светлогорскому ЦКК увеличить экспорт
Благодаря цифровизации, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат сократил аварийность производства в 6 раз. SAP-модуль ТОРО контролирует более 80 процентов рабочих процессов. Это программное обеспечение, которое позволяет дистанционно, а главное оперативно выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования. Влияние на деятельность комбината исключительное. За первое полугодие Светлогорский ЦКК произвел продукции на сумму более 220 миллионов рублей. 70 процентов изделий уходит за границу - темп роста экспорта по сравнению с прошлым годом составляет более 110 процентов. Уровень рентабельности продаж вырос на несколько процентов.
Фактически это создало единое информационное поле как для ремонтного персонала, так и технологического. Мы ушли от бумажных журналов и в едином информационном пространстве получаем всю необходимую информацию о состоянии оборудования. Мы переходим на преактивную диагностику, когда целью является не осуществить быстрый ремонт, а предотвратить ремонт
На Светлогорском ЦКК эффект от программы управления техническим ремонтом очевиден. Мы не увеличиваем склады, потому что здесь остановка производства очень дорого обходится. Вы слышали, сегодня ЦКК тысячу тонн в сутки производит, сегодня тонна целлюлозы где-то 600-700долларов. Вот и посчитайте, что нам стоит один час остановки
Семинар "Развитие цифровизации предприятий промышленности"
Накануне на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате состоялся семинар, посвященный цифровизации предприятий. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров встретился с руководителями промышленных гигантов Гомельской области, чтобы обсудить вопросы цифровой трансформации производства.
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