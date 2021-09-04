Цифровизация помогла Светлогорскому ЦКК увеличить экспорт

На Светлогорском ЦКК эффект от программы управления техническим ремонтом очевиден. Мы не увеличиваем склады, потому что здесь остановка производства очень дорого обходится. Вы слышали, сегодня ЦКК тысячу тонн в сутки производит, сегодня тонна целлюлозы где-то 600-700долларов. Вот и посчитайте, что нам стоит один час остановки

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси