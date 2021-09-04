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Цифровизация помогла Светлогорскому ЦКК увеличить экспорт

Благодаря цифровизации, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат сократил аварийность производства в 6 раз. SAP-модуль ТОРО контролирует более 80 процентов рабочих процессов. Это программное обеспечение, которое позволяет дистанционно, а главное оперативно выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования. Влияние на деятельность комбината исключительное. За первое полугодие Светлогорский ЦКК произвел продукции на сумму более 220 миллионов рублей. 70 процентов изделий уходит за границу - темп роста экспорта по сравнению с прошлым годом составляет более 110 процентов. Уровень рентабельности продаж вырос на несколько процентов.

Фактически это создало единое информационное поле как для ремонтного персонала, так и технологического. Мы ушли от бумажных журналов и в едином информационном пространстве получаем всю необходимую информацию о состоянии оборудования. Мы переходим на преактивную диагностику, когда целью является не осуществить быстрый ремонт, а предотвратить ремонт
Виталий Кишкурно, заместитель гендиректора по автоматизации производства и энергообеспечению Светлогорского ЦКК
На Светлогорском ЦКК эффект от программы управления техническим ремонтом очевиден. Мы не увеличиваем склады, потому что здесь остановка производства очень дорого обходится. Вы слышали, сегодня ЦКК тысячу тонн в сутки производит, сегодня тонна целлюлозы где-то 600-700долларов. Вот и посчитайте, что нам стоит один час остановки
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси

Семинар "Развитие цифровизации предприятий промышленности"

Накануне на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате состоялся семинар, посвященный цифровизации предприятий. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров встретился с руководителями промышленных гигантов Гомельской области, чтобы обсудить вопросы цифровой трансформации производства.

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