Цифровизация в энергетике: как работает подстанция "Могилев-330"

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Большое влияние на работу экономики оказывает наша энергосистема. В дешевом электричестве заинтересованы и рядовые потребители, и предприятия, ведь от этого зависит и конечная стоимость товара. Здесь большая роль отводится цифровизации. Конкретные цели заложены в стратегию до 2025 года. Главное преимущество новых технологий -оперативная обработка поступающих данных. Это позволяет более эффективно мониторить состояние электросетей и в максимально короткие сроки устранять нарушения. В этом уже убедились в Могилеве на первой в нашей стране цифровой подстанции. Изучать опыт отправился и наш корреспондент Антон Малюта.
330 - именно с таким напряжением электричество приходит из Новолукомля и идет дальше в Гомельскую область. Что касается самого Могилева и ближайших районов, туда идет уже электроэнергия с напряжением 110.
Такой современный вид подстанция приобрела полгода назад. Хотя ее история начинается в 1969 году - нужно было обеспечить энергией могилевскую промышленность. После полувека бесперебойной работы объект решили осовременить. Ключ к успеху - цифровизация.
Здесь максимальный охват цифровизации. Со временем за этим будущее. Такого рода объекты будут тиражироваться у нас в стране и у ближайших наших соседей. Это дает возможность выйти на новую ступень безопасности и уровень эксплуатации, соответственно, сокращение расходов на обслуживание.
Как говорят могилевские энергетики, при реконструкции объекта использовали самые передовые мировые технологии, которые есть в отрасли. Теперь максимум надежности и возможностей. И все это на меньшей территории, чем было. А управление и вовсе - всего лишь с одного рабочего места.
На этой большой схеме вся подстанция и отходящие от нее линии. В режиме реального времени видно, поступает ли электричество из Орши и какое количество энергии уходит в Жлобин. Если есть неполадка, система с высокой точностью покажет место повреждения. И это заметно повышает оперативность: время на устранение проблемы идет на считанные минуты.
В случае грозового сезона, когда есть отключения из-за молнии или птицы попадают, мы выясняем, какое присоединение отключилось. Все это видим на компьютере.
Кстати, Виталий работает на могилевской подстанции уже 8 лет. Реконструкция поделила этот период на до и после. Трудиться стало гораздо удобнее, но ответственнее. Умение ориентироваться в большом количестве информации в цифре теперь - необходимый навык. И здесь опыт - лучший учитель.
Перестройки работы особо не было, потому что персонал во время реконструкции оставался на объекте и проходил обучение. Это шло постепенно в течение лет стройки. Персонал уже к моменту готовности подстанции был обучен. Перерывов в поставках электроэнергии к объекту нет.
"Могилев-330" - первая цифровая подстанция в нашей стране. Пилот оказался успешным - впереди внедрение цифры во всю белорусскую энергосистему. Скажем больше - проект уникальный для всего СНГ. А значит, мы готовы делиться опытом, как технологии эффективно работают на экономику и безопасность.