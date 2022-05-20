Цифровизация в энергетике: как работает подстанция "Могилев-330"

Большое влияние на работу экономики оказывает наша энергосистема. В дешевом электричестве заинтересованы и рядовые потребители, и предприятия, ведь от этого зависит и конечная стоимость товара. Здесь большая роль отводится цифровизации. Конкретные цели заложены в стратегию до 2025 года. Главное преимущество новых технологий -оперативная обработка поступающих данных. Это позволяет более эффективно мониторить состояние электросетей и в максимально короткие сроки устранять нарушения. В этом уже убедились в Могилеве на первой в нашей стране цифровой подстанции. Изучать опыт отправился и наш корреспондент Антон Малюта.

330 - именно с таким напряжением электричество приходит из Новолукомля и идет дальше в Гомельскую область. Что касается самого Могилева и ближайших районов, туда идет уже электроэнергия с напряжением 110.

Такой современный вид подстанция приобрела полгода назад. Хотя ее история начинается в 1969 году - нужно было обеспечить энергией могилевскую промышленность. После полувека бесперебойной работы объект решили осовременить. Ключ к успеху - цифровизация.

Цифровизация в энергетике: надежность и безопасность

Здесь максимальный охват цифровизации. Со временем за этим будущее. Такого рода объекты будут тиражироваться у нас в стране и у ближайших наших соседей. Это дает возможность выйти на новую ступень безопасности и уровень эксплуатации, соответственно, сокращение расходов на обслуживание. Юрий Черняков, главный инженер филиала "Могилевские электрические сети" РУП "Могилевэнерго"





Как говорят могилевские энергетики, при реконструкции объекта использовали самые передовые мировые технологии, которые есть в отрасли. Теперь максимум надежности и возможностей. И все это на меньшей территории, чем было. А управление и вовсе - всего лишь с одного рабочего места.

Цифровой мониторинг электросетей

На этой большой схеме вся подстанция и отходящие от нее линии. В режиме реального времени видно, поступает ли электричество из Орши и какое количество энергии уходит в Жлобин. Если есть неполадка, система с высокой точностью покажет место повреждения. И это заметно повышает оперативность: время на устранение проблемы идет на считанные минуты.

В случае грозового сезона, когда есть отключения из-за молнии или птицы попадают, мы выясняем, какое присоединение отключилось. Все это видим на компьютере. Виталий Омельченко, диспетчер подстанции "Могилев-330"

Кстати, Виталий работает на могилевской подстанции уже 8 лет. Реконструкция поделила этот период на до и после. Трудиться стало гораздо удобнее, но ответственнее. Умение ориентироваться в большом количестве информации в цифре теперь - необходимый навык. И здесь опыт - лучший учитель.

Перестройки работы особо не было, потому что персонал во время реконструкции оставался на объекте и проходил обучение. Это шло постепенно в течение лет стройки. Персонал уже к моменту готовности подстанции был обучен. Перерывов в поставках электроэнергии к объекту нет. Валерий Драшаков, начальник подстанции "Могилев-330"





Уникальный проект для энергосистемы страны