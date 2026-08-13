Цифровой "Автомагазин" - новый сервис планируют создать в Беларуси

В Беларуси планируют запустить проект по цифровизации передвижной торговли на селе. Новый сервис станет частью масштабной платформы "Умный город (регион)".

В единой системе аккумулируют всю оперативную информацию о работе автолавок. Пользователи смогут в режиме реального времени получать уведомления о точном времени прибытия автомагазина, задержках в пути или изменениях в расписании.

Для государства инновационный продукт станет эффективным инструментом контроля за качеством торгового обслуживания в сельской местности. Для самого же бизнеса это возможность оптимизировать логистику, сократить простои и холостые пробеги.

Иван Лесько, замначальника управления информационно-аналитического сопровождения цифрового развития РУП "Центр цифрового развития":

"Сегодня рассматривается несколько вариантов - приложение или направление уведомлений в мессенджеры. Для государства в лице местных органов власти это возможность контролировать движение автолавок, снимать проблему дублирующих маршрутов для того, чтобы автолавки не двигались только в "заманчивые" для них места, чтобы посещали малонаселенные пункты, где буквально 2-3 жителя. Это возможность оптимизировать маршрутную сеть".

Запуск пилотного проекта запланирован на конец 2027 года. Первыми новую цифровую платформу протестируют жители Гродненской области. После успешной апробации этот сервис внедрят по всей стране.