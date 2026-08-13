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Цифровой "Автомагазин" - новый сервис планируют создать в Беларуси

В Беларуси планируют запустить проект по цифровизации передвижной торговли на селе. Новый сервис станет частью масштабной платформы "Умный город (регион)".

В единой системе аккумулируют всю оперативную информацию о работе автолавок. Пользователи смогут в режиме реального времени получать уведомления о точном времени прибытия автомагазина, задержках в пути или изменениях в расписании.

Для государства инновационный продукт станет эффективным инструментом контроля за качеством торгового обслуживания в сельской местности. Для самого же бизнеса это возможность оптимизировать логистику, сократить простои и холостые пробеги.

В Беларуси реализуют проект по цифровизации передвижной торговли

Иван Лесько, замначальника управления информационно-аналитического сопровождения цифрового развития РУП "Центр цифрового развития":

"Сегодня рассматривается несколько вариантов - приложение или направление уведомлений в мессенджеры. Для государства в лице местных органов власти это возможность контролировать движение автолавок, снимать проблему дублирующих маршрутов для того, чтобы автолавки не двигались только в "заманчивые" для них места, чтобы посещали малонаселенные пункты, где буквально 2-3 жителя. Это возможность оптимизировать маршрутную сеть".

Запуск пилотного проекта запланирован на конец 2027 года. Первыми новую цифровую платформу протестируют жители Гродненской области. После успешной апробации этот сервис внедрят по всей стране.

Разделы:

Экономика

Теги:

цифровизация
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