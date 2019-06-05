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Цифровой подход к работе на земле. Сегодня второй день работы выставки "Белагро"

Систему точного земледелия планируют полностью внедрить в агропромышленный комплекс Беларуси в течение пяти лет. Об этом рассказал представитель профильного министерства на выставке "Белагро-2019". Она открылась накануне. Сейчас работают отдельные элементы - это контроль расхода топлива, параллельное вождение и автоматизированное внесение удобрений. Теперь дело за единым информационным ресурсом. Такой цифровой подход к сельскому хозяйству снижает затраты производства.

Выставка "Белагро" продолжает свою работу. На площадке торгово-логистического центра "Глобус Парк" в Щомыслице продукцию и последние научно-технические разработки представляют около 600 компаний почти из 30 стран мира.

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