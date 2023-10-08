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Цифровой рубль: зачем он нужен и какие дает преимущества? Скрытые взаимосвязи политики и экономики в "Простой экономике"
Беларусь активно наращивает финансовый суверенитет. До 2025 года в нашей стране будет свой цифровой рубль. Вместе с Россией мы избавляемся от долларовой зависимости.
Так что такое цифровой рубль? Зачем он нужен и какие дает преимущества? Чем отличается от крипты и безнала? И как позволит достичь ключевых параметров социально-экономического развития? Скрытые взаимосвязи политики и экономики разложит Алексей Авдонин в своей авторской рубрике.
В условиях глобального противостояния для обеспечения стабильного развития суверенных государств требуется наличие своей собственной платежной системы и эквивалентов стоимости.
С момента окончания Второй мировой войны США повсеместно насаждали доллар в качестве такого эквивалента и активно распространяли свои системы платежа. Этот подход был ключевым в удержании Вашингтоном своего экономического превосходства над другими государствами.
Сейчас ситуация меняется, и все больше стран и союзов ориентируются на использование в трансграничных расчетах своих национальных валют.
Другим перспективным направлением избавления от доллара является внедрение на государственном уровне так называемой цифровой валюты.
Беларусь не отстает от глобальных трендов: в сентябре Нацбанк опубликовал концепцию развития платежного рынка Беларуси и цифровизации банковского сектора до 2025 года.
В Беларуси цифровой белорусский рубль будет введен в три этапа
Итогом станет внедрение платформы для проведения платежей как внутри нашей страны, так и за ее пределами с нерезидентами, между физическими, юридическими лицами и государством.
Но что это такое - цифровой рубль? Поясняем просто: цифровой рубль - альтернативная форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными рублями. Это цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке.
От криптовалют он отличается тем, что выпускается исключительно государственным центробанком и обеспечивается его резервами.
А его разница с безналичными деньгами состоит в том, что цифровой рубль может храниться только на специализированной платформе и учитываться на цифровых счетах.
Цифровой рубль будет законным платежным средством, иметь равную с наличным и безналичным белорусским рублем покупательную способность, беспрепятственно обмениваться на наличные и безналичные белорусские рубли.
Внедрение цифрового белорусского рубля дает целый ряд преимуществ: развитие безналичных офлайн-платежей, обеспечение анонимности, оптимизация транзакционных издержек при расчетах, развитие конкурентных отношений на рынке платежных услуг и повышение прозрачности финансовых услуг.
Для участников финансовых отношений будут расширены возможности использования технологии смарт-контрактов. Таковые позволяют сокращать потребности в доверенных посредниках, арбитражных издержках и убытках от мошенничества.
Но главное - цифровой рубль позволит без страха блокировки и потери денег оплачивать товары и услуги, проводить платежи, переводить деньги за рубеж в национальных цифровых валютах.
Такая система цифрового рубля даст возможность уйти от санкций Запада и обеспечить полный финансовый суверенитет Беларуси, России и стран ЕАЭС.
Ранее, еще в июле 2023 года, Госдума Российской Федерации приняла закон, создающий основу для внедрения в России цифрового рубля.
Цифровой рубль, финансовый суверенитет - все это новые инструменты для достижения важных показателей роста благосостояния белорусского народа.
3 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил указом важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2024 год.
Прирост ВВП прогнозируется на уровне около 4%, инфляция не более 6%. Номинальная начисленная заработная плата в экономике должна составить более 2 тыс. рублей, в бюджетном секторе - свыше 1600 рублей.
Как видим, белорусы умеют быть в тренде, развиваться и повышать свой финансовый суверенитет и благосостояние.