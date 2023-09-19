Цикл сельскохозяйственных ярмарок стартует в Могилеве 23 сентября, сообщает БЕЛТА.

Откроют сезон осенних продаж сельскохозяйственной продукции и сопутствующих товаров тематические ярмарки, которые пройдут 23 и 24 сентября. Одна из них разместится в микрорайоне Соломинка по ул. Крупской, 19. Она будет работать с 10.00 до 16.00. В эти же дни еще одна точка тематической торговли будет организована на прилагающей территории у физкультурно-оздоровительного комплекса "H2O" по ул. Златоустовского, 1. Ярмарка будет работать с 9.00 до 15.00.

Пополнить запасы жители и гости Могилева смогут 30 сентября и 1 октября на площадке у Дворца культуры области. В эти дни здесь пройдет праздник "Багач".

На площадке по ул. Белинского, 28 ярмарка будет работать 6-8 октября, а 7-8 - неподалеку от средней школы №13. В микрорайоне Спутник, у школы №45, тематическая торговля развернется 14 октября. В этот же день ярмарка начнет работать в микрорайоне Юбилейный на площадке по ул. Королева у дома №25. Приобрести разнообразные товары здесь можно будет и 15 числа. В эти же два дня еще одна ярмарка будет работать на площадке у городского парка аттракционов.

Еще одна масштабная торговля сельскохозяйственной продукцией в микрорайоне Соломинка по ул. Крупской, 119 будет работать 20-22 октября. А в микрорайоне Мир-2 по ул. Орловского в районе дома №2 - 21 октября. По улице Челюскинцев, 181 (у средней школы №17) ярмарка будет работать 21-22 октября.

В микрорайоне Казимировка осенняя торговля будет работать 27-29 октября в районе мини-рынка "Казимировский", а 28 октября - в микрорайоне Ямницкий. Завершатся ярмарки 28-29 октября - в эти дни торговля будет работать у ФОКа "H2O".

Цикл тематических ярмарок в ноябре стартует 3-7 числа в микрорайоне Соломинка по ул. Крупской, 119, а также по ул. Королева, 25 в микрорайоне Юбилейный. На площадке в районе городского парка аттракционов ярмарка будет работать 4-5 ноября.

Как отметили в управлении торговли и услуг Моггорисполкома, в графике работы ярмарок возможны изменения.