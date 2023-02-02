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Тульский пряник покоряет мир в белорусской упаковке

Тульский пряник покоряет мир в белорусской упаковке

Давно выстраивают устойчивые кооперационные цепочки во внешней торговле компании Беларуси и Тульской области.

В составе тульского мороженого - молоко из Беларуси. В местных освежителях воздуха - белорусское сырье. В наших стройматериалах тульский гипсовый камень. И таких десятки примеров. Да, совместных предприятий пока не имеем, а вот кооперационные цепочки выстроены крепко!


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Так и самый знаменитый тульский пряник покоряет мир в том числе в упаковке белорусского производства.

Несмотря на развитие технологий и инновации, пряники (как и пастилу) по-прежнему часто готовят вручную. Это большое искусство, требующее знаний, опыта и сноровки.

Королем пряников называют именно печатный. Современные формы - дань трендам и моде на ретро. Часто местное лакомство (уже с мировым именем) заказывают вместо торта на день рождения и даже вместо свадебного каравая.

Фабрика "Ясная Поляна" - крупнейший в Тульской области производитель знаменитого лакомства. Рецептура и способ приготовления практически такие, как и 300 лет назад. Меняются только начинки.


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Белорусы предпочитают классику: сгущенка, фрукты, смородина и апельсин-корица. Эти вкусы предпочитают и наши сладкоежки.
Елена Федотова, главный технолог кондитерской фабрики "Ясная поляна"

В белорусско-тульских отношениях за привычным, казалось бы, фасадом, как тракторы, автобусы, лифты или продукты, скрыто много возможностей. Узнайте о некоторых из них из специального репортажа "Беларусь - Тула: кооперация возможностей".

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