Тульский пряник покоряет мир в белорусской упаковке

Давно выстраивают устойчивые кооперационные цепочки во внешней торговле компании Беларуси и Тульской области.

В составе тульского мороженого - молоко из Беларуси. В местных освежителях воздуха - белорусское сырье. В наших стройматериалах тульский гипсовый камень. И таких десятки примеров. Да, совместных предприятий пока не имеем, а вот кооперационные цепочки выстроены крепко!





Так и самый знаменитый тульский пряник покоряет мир в том числе в упаковке белорусского производства.

Несмотря на развитие технологий и инновации, пряники (как и пастилу) по-прежнему часто готовят вручную. Это большое искусство, требующее знаний, опыта и сноровки.

Королем пряников называют именно печатный. Современные формы - дань трендам и моде на ретро. Часто местное лакомство (уже с мировым именем) заказывают вместо торта на день рождения и даже вместо свадебного каравая.

Фабрика "Ясная Поляна" - крупнейший в Тульской области производитель знаменитого лакомства. Рецептура и способ приготовления практически такие, как и 300 лет назад. Меняются только начинки.





Белорусы предпочитают классику: сгущенка, фрукты, смородина и апельсин-корица. Эти вкусы предпочитают и наши сладкоежки. Елена Федотова, главный технолог кондитерской фабрики "Ясная поляна"