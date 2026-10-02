Турчин: ЕАЭС должен задавать технологические тренды

Наш промышленный потенциал растет опережающими темпами, обладает значительным ресурсным фундаментом и способен быть локомотивом евразийской промышленной кооперации.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании Межправсовета ЕАЭС в расширенном составе. Главы правительств стран "пятерки" обсуждают стратегические для всего Союза вопросы.

Беларусь остается активным участником интеграционных объединений, и ЕАЭС здесь не исключение. Президент постоянно напоминает: потенциал Союза куда больше и шире, чем его используют сегодня. На заседании Межправсовета в расширенном составе премьер-министр Александр Турчин озвучил ряд инициатив, как вместе стать сильнее.

Первый шаг - перезагрузить подходы к промышленной кооперации. Механизм финансирования совместных проектов работает уже три года. Проекты есть, но всплывают и негативные факторы: излишняя бюрократизация и слишком жесткий отбор со стороны Евразийской экономической комиссии. Все это лишь замедляет время, которое нельзя терять. Если опоздаем, придется догонять передовые страны. Этого допускать нельзя.

ЕАЭС, наоборот, должен задавать технологические тренды. Отсюда второй шаг - разумное использование технологий. Часто слышим о новых инновационных образцах техники. Хотелось бы чаще слышать другое: передовая техника вышла в серийное производство.

Третий пункт особенно актуален в этом году - искусственный интеллект. Позицию Беларуси озвучил Президент: ИИ должен не заменять человека, а помогать ему. Подход правительства и подход ЕАЭС этому созвучны. Искусственный интеллект стоит направлять туда, где он помогает людям, бизнесу и предприятиям: на контроль качества, энергосбережение и оптимизацию производства.

Еще более технологичными должны стать транспорт и логистика. Это уже четвертый пункт.

Александр Турчин:

"Логистика - кровеносная система промышленности. Неслучайно сегодня три вопроса из 14, которые определены к рассмотрению на Межправсовете, нацелены на развитие евразийских транспортных коридоров. В ЕАЭС формируются элементы цифровой среды, внедряются навигационные пломбы, развивается электронный обмен данными, проводится работа по цифровизации мультимодальных перевозок. Следующая задача - соединить эти решения. Необходимо переходить к модели, при которой движение товара, компонентов и сопроводительных документов осуществляется в единой цифровой информационной среде на всем маршруте: прослеживаемость движения компонентов, сокращение времени таможенных процедур, снижение риска задержек, контроль всей цепочки поставок".

Еще один важный пункт - защита внутреннего рынка ЕАЭС. Ограничивать импорт нужно там, где это действительно критически важно для наших стран. Это созвучно подходу Президента, который он озвучил на встрече с главами правительств ЕАЭС: порой слишком много внимания уходит на третьи страны. Прежде всего это свой рынок. Наша продукция нужна нам самим, и рассчитывать нужно на свои силы.