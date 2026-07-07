Турчин: Планка в 2 млрд долларов товарооборота с Узбекистаном к 2030 году, уверен, будет достигнута

Благодаря теплым и доверительным взаимоотношениям наших лидеров взаимный товарооборот Беларуси и Узбекистана постоянно растет. Более того, от обычной торговли переходим к новому этапу - промышленной кооперации. Открываем совместные производства не только в крупных городах, но еще в областных и районных центрах.

Межрегиональные связи дают хороший эффект для двух экономик. Об этом говорят на III Форуме регионов Беларуси и Узбекистана. Его в эти дни принимает наша страна.

Расскажем, что было в повестке 7 июля.

Беларусь и Узбекистан обсуждают новые проекты

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана прошел в Минске в 2019 году. Опыт оказался успешным - по итогам подписали 26 прямых соглашений. Сюда же добавим коммерческие контракты и бесценные деловые знакомства. И самое главное - эффект почувствовала взаимная торговля.

Если в 2018-м товарооборот составлял 157 млн в валюте, то год спустя после проведения Форума превысил 239 млн. Впечатляющая динамика, и очевидно, что это заслуга прежде всего регионов.

Но большое видится на расстоянии, поэтому возьмем отрезок чуть шире - в десятилетие. Торговля товарами выросла в 13 раз, а услугами - и вовсе 30. Тот самый заветный миллиард уже близок, но в современных условиях и при общих возможностях даже этого уже недостаточно.

Удвоить показатель к концу пятилетки - задача амбициозная, но достижимая. Об этом говорили в правительстве.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси уверен, что предстоящий визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева придаст очередной импульс двусторонним отношениям.

"Серьезная планка в 2 млрд долларов взаимного товарооборота к 2030 году, уверен, будет достигнута, как и по итогам текущего года рубеж в 1 млрд долларов должны преодолеть", - сказал Александр Турчин.

Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Узбекистана, отметил, что в республику прибыла представительная делегация - более 200 предпринимателей, главы трех регионов и заместители хокимов 14 регионов.

Могилевщина презентовала потенциал в АПК

Итак, наша сила в регионах. Каждая область 7 июля встречала гостеприимно и с желанием показать свой потенциал. Могилевщина сделала ставку на АПК. На племенном заводе в Дрибинском районе выращивают породу герефорд. Она неприхотлива, зато приносит хорошую выручку. Конечно, такой рентабельный бизнес заинтересовал гостей.

Бахром Юсупов, заместитель хокима Джизакской области (Узбекистан):

"Особенно для нас интересен опыт Беларуси в развитии сельского хозяйства. Узбекистан, по-моему, ежегодно закупает до 100 тысяч голов скота из разных стран, в том числе из Беларуси. Вот сейчас мы посмотрели, для нас и цены приемлемые, и породы приемлемые. Мы готовы и заинтересованы организовывать у себя и у вас совместные предприятия по производству сыров, мороженого".

Беларусь и Узбекистан уже успешно сотрудничают в сфере АПК. Нам поставляют абрикосы, арбузы и черешню, а мы в ответ вполне можем делиться яблоками, крыжовником, вишней. Список открытый. Чем могилевские сады богаты, гости тоже успели изучить.

Виталий Нис, директор ООО "Арника-Агро":

"Каждый год садим сады. В этом году мы посадили 15 гектаров садов. В следующем году мы планируем 25 гектаров садов. Также мы производим реконструкцию хранилищ. В планах у нас выходить дальше на экспорт - страны Африки, страны Азии. Это интересно".

Делегации Самаркандской и Андижанской областей на Гродненщине

Активно работает с Узбекистаном и Гродненская область. На примере СЭЗ "Гродноинвест" гости изучали опыт наших свободных экономических зон. Налоговые льготы и преференции стимулируют создавать совместные предприятия. И такие примеры уже есть.

Останакул Мирзаев, советник хокима Андижанской области по внешнеэкономической деятельности (Узбекистан):

"У нас создано совместное предприятие с компанией "ЛидаТехмаш" в Андижане - у нас сборочное производство хлопковых культиваторов. Кроме того, мы активно сотрудничаем с Гродненским аграрным университетом. Есть совместный факультет с Андижанским сельскохозяйственным институтом. Получают двойные дипломы наши ребята".

Импортозамещение и промышленная кооперация

На Форуме регионов важно не забыть и столицу. Минск - лицо страны и ее промышленное сердце. Бренд "Интеграл" у каждого ассоциируется прежде всего с электроникой, но сегодня на предприятии сломали стереотипы. Делегации показали инновационное медицинское оборудование.

Максим Максимович, заместитель гендиректора ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл":

"Одно из направлений открытого акционерного общества "Интеграл" - это медицинская техника высокого качества. Думаю, она будет интересна нашим партнерам из Республики Узбекистан. И это основное направление, которое сейчас находится в нашей перспективной проработке".

Форум продолжится 8 июля. Главным событием станет пленарное заседание с участием вице-премьеров двух стран. Конечно, выступят и руководители регионов - каждый представит перспективные проекты и свое видение, как вместе развиваться дальше. И не забываем о практическом наполнении - ожидаем подписание целого пакета документов.