Турчин с рабочей поездкой посетил Витебскую область

Краткий пересказ от ИИ

В регионах проходят практические испытания новой белорусской техники для уборки кукурузы. Во время рабочей поездки в Витебскую область премьер-министр Александр Турчин посетил хозяйство в Полоцком районе, где на полях представили энергонасыщенные комбайны. В том числе высокой проходимости на полугусеничном ходу производства "Гомсельмаш".

Особое внимание и сфере деревообработки. В 2028 году должна завершиться модернизация цеха МДФ предприятия "Витебскдрев" и начато производство продукции.

Техника и технологии

Почти в три раза по сравнению с 2025 годом увеличили посевы кукурузы на зерно на севере страны в агросезоне-2026. Урожай позволяет формировать надежную кормовую базу для животноводства. Но чтобы высокобелковая культура не растеряла полезные свойства в полях, важен грамотный подход при уборке.

На этих гектарах хозяйство "Новые Горяны" выращивает проверенные временем гибриды. Урожай получили достойный, и теперь важно полностью его убрать. Поэтому запрос от земли - надежный парк техники: высокопроизводительные комбайны повышенной проходимости.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Показано два кормоуборочных комбайна - 450 лошадиных сил и 650 лошадиных сил. 650 лошадиных сил - это полноприводной комбайн. Мы идем в ногу со временем. Можно гордиться техникой. Локализация по "Гомсельмашу" в среднем - более 87 %".

Темп отечественному производителю задают аграрии. Чтобы свое, качественное. Особый интерес к комбайну на полугусеничном ходу. Среди весомых преимуществ - машина может работать на переувлажненной почве. Там, куда другая техника не зайдет.

"Потребность у аграриев существует в данной технике, потому что проходимость играет значимую, большую роль. Мы видим, что иногда и на зерновых, несмотря на то, что это лето, сталкиваемся с тем, что есть подтопление участков. Ну а кукуруза у нас всегда с какими-то сложностями убирается, особенно последние гектары, которые остаются на переувлажненных местах", - отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Виталий Кулак.

В северном регионе этот год показывает: если с культурой работать предметно, по технологии - результат будет. Аграрии Витебской области планируют преодолеть планку по намолоту в более чем 200 тыс. т зерна кукурузы. Направление будут развивать. Уже в следующем году северный регион планирует закупить новые белорусские комбайны высокой проходимости.

Сергей Левкович, исполняющий обязанности председателя Витебского облисполкома:

"Для того чтобы обеспечить животноводство необходимым объемом фуража, прежде всего фуражного зерна, без кукурузы мы не обойдемся. Главная задача - это сроки и возможности уборки. В условиях Витебской области очень важно понимать тот шлейф техники, который нужен для того, чтобы кукурузу вовремя убирать".

В центре внимания в Витебске - ход реализации инвестпроекта по модернизации цеха на предприятии "Витебскдрев". Как будет развиваться предприятие, обсудили на рабочем совещании. Предусмотрена частичная замена технологического оборудования. Все строительно-монтажные работы должны завершиться к июлю 2028 года, после чего предприятие приступит к производству.

Александр Ильницкий, гендиректор ОАО "Ивацевичдрев" - управляющая компания "Витебскдрев":

"Данный проект решает ряд проблем, которые исторически накопились у "Витебскдрева". Это будет полноценный, работающий завод по производству плит МДФ. Заключены договоры на поставку оборудования и выполнение этих работ уже здесь, в железе и бетоне".

Проект направлен на обновление и наращивание производственных мощностей. Модернизация позволит выпускать конкурентоспособный формат плит как для внутреннего рынка, так и на экспорт.