Более 76 % внешней торговли товарами Беларуси приходится на страны ШОС. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на заседании Совета глав правительств стран ШОС. 20 октября оно прошло в Таджикистане, в повестке было несколько вопросов по части торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Беларусь продолжает укреплять свои позиции в организации в качестве полноправного и стратегически важного участника в большой шанхайской семье. Наша цель - создание прочного экономического пространства.

"Важно определить практические шаги для последовательного расширения взаимной торговли, диверсификации товарных потоков, снижения торговых барьеров, противодействия незаконным односторонним принудительным мерам и упрощения торговых процедур, - сказал Турчин. - Важно работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте. Это возможно путем реализации предложенной Президентом Беларуси концепции "интеграции интеграций".

По итогам встречи премьеры приняли концепцию создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными грузоперевозками. Это очередной шаг к выстраиванию надежной и независимой инфраструктуры.