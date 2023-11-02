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Турчин: Минская область достаточно уверенно идет в направлении повышения заработной платы

Инвестиции как драйвер экономического развития центрального региона и гарант увеличения заработной платы. Основные итоги социально-экономического развития Минской области за 9 месяцев подведены сегодня в облисполкоме на заседании с участием губернатора Александра Турчина. Отмечен темп роста валового регионального продукта на 9 процентов, а также рост заработной платы. Как результат - улучшение качества жизни жителей Минской области.

Когда говорим о цифрах: рост и все остальное. Во имя чего это все делается? Два важнейших момента - это рост заработной платы для наших людей и сегодня Минская область достаточно уверенно идет в направлении повышения заработной платы. Безусловно, это платежи в бюджет, которые нам позволяют сегодня выполнять свои обязательства перед населением, это и ЖКХ, это и социальная сфера, здравоохранение, образование. Безусловно, это все запускает дальше следующую цепь роста ВВП
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

Чувствительны в этом году и аграрные инвестиции в экономику области. Сейчас сельхозорганизации завершают уборку кукурузы. Уже собран рекордный урожай в полмиллиона тон. А это гарант качественных кормов и большого молока.

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