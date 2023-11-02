Турчин: Минская область достаточно уверенно идет в направлении повышения заработной платы

Когда говорим о цифрах: рост и все остальное. Во имя чего это все делается? Два важнейших момента - это рост заработной платы для наших людей и сегодня Минская область достаточно уверенно идет в направлении повышения заработной платы. Безусловно, это платежи в бюджет, которые нам позволяют сегодня выполнять свои обязательства перед населением, это и ЖКХ, это и социальная сфера, здравоохранение, образование. Безусловно, это все запускает дальше следующую цепь роста ВВП

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома