Турчин: Уровень культуры земледелия в Беларуси растет

Есть такое интересное наблюдение, что ни один год не может быть абсолютно хороший для всех культур в сельском хозяйстве. Прошлый год был очень успешен для зерновых, но, к сожалению, кукуруза была, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии. Мы это видим и считаем, что если с зерновыми не совсем хорошо, то это будет удачный год для кукурузы. В целом по стране видно, что технологии в сельском хозяйстве, уровень культуры земледелия, культуры животноводства очевидно растет и растет очень существенно.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома