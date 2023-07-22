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Турчин: Уровень культуры земледелия в Беларуси растет
В кукурузу - царицу полей - некогда мало кто верил. А сегодня она таковая по праву. Без кукурузы сложно представить и белорусский урожай зерна в целом, и кормовой стол в частности. Александр Лукашенко призывает внимательно оценивать потенциал. Не только кукурузы. В белорусском поле прижилось многое. А при должном подходе едва ли не все.
То засушит, то зальет, словом, настоящее белорусское лето. Но на такой случай и нужны разные культуры, уверены на Минщине. А для тех хозяйств, где в деле диктат технологий, любые катаклизмы не станут катастрофой.
Есть такое интересное наблюдение, что ни один год не может быть абсолютно хороший для всех культур в сельском хозяйстве. Прошлый год был очень успешен для зерновых, но, к сожалению, кукуруза была, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии. Мы это видим и считаем, что если с зерновыми не совсем хорошо, то это будет удачный год для кукурузы. В целом по стране видно, что технологии в сельском хозяйстве, уровень культуры земледелия, культуры животноводства очевидно растет и растет очень существенно.
Не пенять на погоду, а усердно трудиться - и все или почти все потребности в зерне страна обеспечит. Резерв на случай "а вдруг" не помешает. Но Александр Лукашенко предваряет все расспросы: План Б уже есть!
Специальный репортаж проекта "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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