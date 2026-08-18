Турчину на Оршанском комбинате рассказали о первых итогах работы в формате доверительного управления

Краткий пересказ от ИИ

Загрузка мощностей, развитие сырьевой базы и перспективы увеличения объемов продукции, включая мясные консервы и детское питание. О темпах развития Оршанского мясоконсервного комбината рассказали премьер-министру. Александр Турчин приехал на предприятие в рамках рабочей поездки в Витебскую область.



Государство вложило средства в модернизацию комбината, были созданы возможности для переработки и производства востребованной продукции, но нужно развивать сырьевую зону. Чтобы выйти на новый современный этап развития, проблемному предприятию была предложена новая модель доверительного управления с привлечением агрокомбината "Дзержинский". Александру Турчину рассказали о первых результатах работы в таком формате.

Константин Чеховский, начальник отдела продаж Оршанского мясоконсервного комбината: "Благодаря тому что произошла существенная загрузка цеха по переработке предприятия, появился большой объем сырья, который в первую очередь направлен на производство мясных консервов. У нас на сегодняшний день смещается акцент на поставку продукции на экспорт. Мы не забываем, конечно же, про внутренний рынок. Сегодня соотношение объемов продаж на внутренний рынок и на экспорт составляют 50 на 50. Поэтому благодаря тому что нам стал поступать дополнительный объем сырья, мы существенно нарастили свой потенциал на внешних рынках. Так, например, за текущие 7 месяцев на внешний рынок поставлено на полмиллиона банок мясных консервов больше по сравнению к уровню прошлого года".

За последние полгода объемы производства выросли. Этому способствовал ввод в эксплуатацию новой линии консервного производства. На оршанском предприятии трудятся около 600 человек. С выходом линии на полную мощность производства намерены увеличить штат сотрудников.