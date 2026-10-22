Турецкие эксперты оценят 12 молокозаводов Беларуси для допуска на свой рынок

Турецкие эксперты оценят 12 белорусских молокозаводов для допуска на свой рынок. Об этом сообщили в Минсельхозпроде.

Критерии оценки включают безопасность сырья, соблюдение международных стандартов и работу систем менеджмента качества.

Успешное завершение визита зарубежных партнеров станет официальным основанием для включения белорусских заводов в реестр поставщиков Турции, что позволит расширить географию национального экспорта.