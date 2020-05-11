ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря 2020 года

Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер, сообщил накануне премьер-министр Сергей Румас. Сегодня в работе у правительства находится порядка четырех указов по поддержке разных отраслей экономики, пострадавших в результате пандемии. В частности, стало известно, что турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря 2020 года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все