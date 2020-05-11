Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер, сообщил накануне премьер-министр Сергей Румас. Сегодня в работе у правительства находится порядка четырех указов по поддержке разных отраслей экономики, пострадавших в результате пандемии. В частности, стало известно, что турфирмам могут дать отсрочку по возврату денег за путевки до 31 декабря 2020 года.