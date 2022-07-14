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Турция - лидер по росту цен на бензин

Турция стала лидером по росту цен на бензин. В первой половине года зарегистрировано 100-процентное повышение. Далее идут Украина (плюс 63,3 процента) и Молдова (53 процента). США остались на шестом месте, там стоимость топлива выросла на 40 с половиной процентов. В Китае 28,3 процента. В Азербайджане и Саудовской Аравии цены не изменились, а Казахстан назван единственной страной, где цены упали на 0,7 процента. Бензин в России в абсолютных цифрах остается одним из самых дешевых в Европе. Самые низкие цены на топливо остаются в Алжире, Кувейте и Иране.

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