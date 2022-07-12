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Twitter подаст на Илона Маска в суд?
Стало известно о планах Twitter подать в суд на Илона Маска. Компания уже подписала договор с юридической фирмой, которая намерена представлять интересы Twitter в суде. Причина - решение Маска отказаться от покупки соцсети. Он направил главному юристу компании письмо, в котором сообщил о расторжении сделки. Как прописано в соглашении, теперь бизнесмен должен выплатить компенсацию.
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