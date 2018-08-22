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Тыквенный бизнес - как источник дохода
Эти культуры часто встречаются у дачников, а вот фермеры рисковать не спешат. Тыква, кабачки, патиссоны. Как оказалось, мало кто рассматривает тыквенный бизнес как источник дохода. Однако нам удалось разыскать тех, кто пошел на эксперимент и выращивает целые плантации. Что из этого получилось, знает Виктория Потоня.
Патиссоновая плантация у начинающего фермера Юрия Билецкого занимает пока 1 гектар. Говорит: пошел на эксперимент, ведь для промышленных масштабов культура непопулярная. Рискнул, заручившись поддержкой одного из предприятий-переработчиков. Рентабельность эксперимента будет заметна лишь после завершения сезона, то есть - до первых морозов.
Патиссоны - растения неприхотливые, могут дать неплохой урожай даже при неблагоприятных погодных условиях. В моих руках по-настоящему экологически чистый продукт, так как на этой плантации не прибегали ни к каким химическим обработкам.
Сбор урожая ведется уже две недели. Важное условие заказчика: овощи должны быть миниатюрные, с нежной кожурой. Ведь молодые плоды патиссона считаются деликатесом. Продукт низкокалорийный и подходит тем, кто мечтает похудеть.
Все о тыквах знает фермер Андрей Кравчук. Растения "расстилаются" на 4 гектарах земли, им нужен простор, солнце и уход.
Пока фермер работает с импортными семенами и также экспериментирует. Прополка выполняется только вручную. При хранении - никаких фунгицидов, ведь это продукт питания. Свежие овощи поступают с поля прямо на прилавки магазинов. По мнению Андрея, тыква пока уступает место кабачку. И нуждается в рекламе. Фермеров пугает не столько вопрос как вырастить, но и куда продать?
Первыми в стране перерабатывать тыкву взялись в Малорите. На овощесушильном комбинате разработали рецептуры, ежегодно пускают в ход 200 тонн сырья. Овощи покупают у местных жителей, делают тыквенный нектар и пюре. Продукт востребован у самых строгих покупателей - малышей. К тому же, по словам специалистов, тыква - кладезь витаминов.
В мировом масштабе тыква находится на пятом месте по занимаемым площадям. Особенно популярен овощ в Австрии. Страна считается родиной и крупнейшим производителем тыквенного масла. Его даже называют "черным золотом" из-за почти черного цвета и высокой стоимости.
Производством тыквы на семечки активно заинтересовались аграрии из соседних нам Польши и Украины.
Для Беларуси патиссоны, тыквы и кабачки культуры - не экзотические, но бизнес, связанный с ними, пока остается на уровне эксперимента.
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