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У россиян в преддверии Нового года вырос спрос на санаторный отдых в Беларуси

Спрос на санаторный отдых россиян в Беларуси увеличился на 10-15 %. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России.

В здравницы Беларуси на Новый год российские туристы едут, чтобы отдохнуть, нежели пройти полноценное лечение.

В топе заезды на 5-6 ночей (обычно более популярны путевки на 10-12 ночей). Большая часть гостей добирается на своем автомобиле.

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