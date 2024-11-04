У россиян в преддверии Нового года вырос спрос на санаторный отдых в Беларуси

Спрос на санаторный отдых россиян в Беларуси увеличился на 10-15 %. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России.

В здравницы Беларуси на Новый год российские туристы едут, чтобы отдохнуть, нежели пройти полноценное лечение.