3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
У аграриев Беларуси горячая пора: убирают кукурузу, лен, сорго
Несмотря на небольшое осеннее похолодание у аграриев Беларуси горячая пора. В этом году из-за благоприятной погоды совпали и кормозаготовка, и уборка зерна и овощей. Комбайны ранее обычного вышли на уборку царицы полей - кукурузы и северного шелка - льна. Работы у аграриев еще много - работают от темна до темна. Рассказывает Андрей Ястребов.
На этом поле, что во урочище Масалыки, для пресс-подборщиков работы на два дня. Это под 180 гектаров. Пока способствует погода, аграрии спешат.
Лен лучше прошлогоднего, радуются аграрии. Местами вымахал более метра в высоту. Хорошо вылежался. Получился урожай под 40 центнеров тресты с гектара.
Техника упаковывает тресту плотно в рулоны, а потом -транспортировка на завод. До конца сентября уберут все 2 тысячи гектаров в районе. Плюс еще 300 - в Дрибинском.
Шохи заполнят под самую крышу рулонами. Таким образом работой завод будет обеспечен на год - переработкой и продажей волокна на Оршанский завод, в Китай, Россию и Прибалтику.
В нынешнем году аграриям надо убрать и под миллион гектаров кукурузы. Для востока страны - Могилевской области - эта уборка аправднная сельскохозяйственная премьера. Впервые так рано в сентябре комбайны вышли в поле. Ученые успокаивают: технологию выращивания выдержали, погода помогла да и семена свои, белорусские.
А тем временем на полях страны в стадии испытаний еще около сотни культур. Например, сорго. Злаковое растение из Южной Африки, богато протеином и углеводами. Поэтому во время семинаров вызывает особую заинтересованность у аграриев.
Зерновой сорт этого растения можно использовать в качестве добавки к рациону для спортивного питания. Оно богато также витаминами. По масштабам производства в мире сорго на пятом месте. Планирует занять свою нишу и в Беларуси.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов