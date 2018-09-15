У аграриев Беларуси горячая пора: убирают кукурузу, лен, сорго

Несмотря на небольшое осеннее похолодание у аграриев Беларуси горячая пора. В этом году из-за благоприятной погоды совпали и кормозаготовка, и уборка зерна и овощей. Комбайны ранее обычного вышли на уборку царицы полей - кукурузы и северного шелка - льна. Работы у аграриев еще много - работают от темна до темна. Рассказывает Андрей Ястребов.

На этом поле, что во урочище Масалыки, для пресс-подборщиков работы на два дня. Это под 180 гектаров. Пока способствует погода, аграрии спешат.

Лен лучше прошлогоднего, радуются аграрии. Местами вымахал более метра в высоту. Хорошо вылежался. Получился урожай под 40 центнеров тресты с гектара.

Техника упаковывает тресту плотно в рулоны, а потом -транспортировка на завод. До конца сентября уберут все 2 тысячи гектаров в районе. Плюс еще 300 - в Дрибинском.

Шохи заполнят под самую крышу рулонами. Таким образом работой завод будет обеспечен на год - переработкой и продажей волокна на Оршанский завод, в Китай, Россию и Прибалтику.

В нынешнем году аграриям надо убрать и под миллион гектаров кукурузы. Для востока страны - Могилевской области - эта уборка аправднная сельскохозяйственная премьера. Впервые так рано в сентябре комбайны вышли в поле. Ученые успокаивают: технологию выращивания выдержали, погода помогла да и семена свои, белорусские.

А тем временем на полях страны в стадии испытаний еще около сотни культур. Например, сорго. Злаковое растение из Южной Африки, богато протеином и углеводами. Поэтому во время семинаров вызывает особую заинтересованность у аграриев.