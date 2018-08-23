У Беларуси есть шансы стать арбузным краем

Знойное лето, безусловно, вносит свои коррективы в виды на урожай. Правда, не везде засушливая погода оборачивается минусом. Так, в Гомельской области на фоне жары собирают хороший урожай ранее нетипичной для наших широт ягоды. Арбузы в горячих белорусских почвах чувствуют себя, как дома. И даже на бедных почвах урожайность на высоком уровне. Технологию выращивания полосатой культуры шлифуют на опытных станциях страны. На одной из них побывала Анна Ковалева и убедилась: у Беларуси есть все шансы стать не только картофельным, но и арбузным краем.

Александр Евдоченко точно знает, как "звучит" спелый арбуз. Пару лет назад он был тем, с кого началась бахчевая летопись опытной сельскохозяйственной станции. В этом году здесь высадили 2 тысячи саженцев. Уборка только началась, но уже понятно: урожайность - 300 центнеров с гектара. Это выше, чем в прошлый, дебютный, год.

Такой экземпляр весит 10 килограммов. В этом сезоне и на этом поле пока рекордсмен. Хотя известны факты, когда в белорусском климате арбузы вырастали весом до 15 с половиной килограммов.

Здесь ягоду выращивали рассадным способом. Смонтировали капельный полив. От семечки до уборки - 6 технологических этапов. По технологии, которую разработали здесь, вырастить арбуз в Беларуси легче, чем картошку. Хотя путь к этому был нелегким. На опытной станции испытали 3 десятка сортов. Выбор сделали в пользу двух: ранних "топ ган" и "романза". Этим голландцам в зоне рискованного земледелия комфортно, и даже нынешняя засуха в регионе оказалась на руку.

Каждую из них прежде чем пустить в продажу, проверят на нитраты, тяжелые металлы и радиацию. Отклонений, как правило, нет. При этом и в цене арбуз-белорус дешевле импортного минимум на 30%, а попадает в продажу прямо с поля.

С полей опытной станции собирают и первый урожай винограда. На одном гектаре - 6 сортов, в том числе и белорусской селекции. Самый плодовитый принес гроздья весом в килограмм. 90% будущего успеха, говорят, в саженцах. На опытной станции они рождаются вот в таких пробирках. Температура, освещение - все выверено до мелочей. Попадание инфекций и болезней исключено. В итоге из стебелька в несколько сантиметров вырастает полноценный саженец самого высшего класса "А". Из новичков на этой полке - ростки голубики. Посадочный материал скупает население. Благодаря этому в регионе увеличивается количество частных фермерских плантаций.