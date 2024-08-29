У Беларуси и Псковской области есть все предпосылки для устойчивого роста товарооборота. Это новые проекты кооперации, новые соглашения, где главное - план мероприятий до 26 года между Псковской и Витебской областями и новые контакты у бизнеса. С рабочим визитом в этом российском регионе делегация правительства Беларуси. А еще там открылись Дни Витебской области. Итоги переговоров и наш общий интерес от экономики до гуманитарной сферы у Светланы Лукьянюк.