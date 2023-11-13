У белорусских охотников появились свои G7 и G5 - первый почетный знак вручили Александру Лукашенко

Белорусское общество охотников и рыболовов учредило знаки "Вялікая беларуская пяцёрка" и "Вялікая беларуская сямёрка", которыми будут награждать за трофейную охоту. Первый такой знак передан Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время встречи с председателем Белорусского общества охотников и рыболовов Игорем Шуневичем, сообщает БЕЛТА.

"Позвольте я вам представлю наше нововведение с целью популяризации охоты в стране, в том числе трофейной, привлечения иностранных охотников и развития внутренней конкуренции. Мы пошли по пути общемирового тренда охотничьей индустрии и создали такую номинацию в Беларуси. Она называется на наш манер "Вялікая беларуская пяцёрка" и "Вялікая беларуская сямёрка", - пояснил Игорь Шуневич.

Знаки для трофейных охотников изготовлены ювелирами с использованием драгоценных металлов - золота и серебра. Для мужчин предназначена "семерка", для женщин - "пятерка". Чтобы получить награду, они должны добыть в течение определенного срока трофеи, которые обозначены в специальном положении. Например, в белорусскую "пятерку" входят лось, олень, косуля, волк и кабан.

По словам главы БООР, аналогичные рейтинги существуют в других странах мира и при создании отечественного знака специалисты опирались на опыт Африки. В частности, среди охотников хорошо известна "большая африканская пятерка", куда входят слон, носорог, леопард, лев и буйвол.

Первый экземпляр белорусской награды Игорь Шуневич передал главе государства. Александр Лукашенко заметил, что не является охотником, поэтому награду передаст в музей.

Во время встречи с Президентом председатель БООР также рассказал о деятельности организации и ее продолжающемся реформировании. "Полтора года назад я докладывал предложение по реформированию. Оно идет своим чередом, и основные решения уже приняты. Обществом за этот период сделаны значительные шаги в направлении усовершенствования не только работы общества, но и, как вы справедливо заметили, по-государственному, охотничьей индустрии в целом в стране", - сказал он.

Как подчеркнул Игорь Шуневич, охота является традиционным белорусским занятием и отраслью, в которую государство вкладывает огромные материальные средства, и, соответственно, должно получать отдачу.