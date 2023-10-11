ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

У белорусских производителей будет больше преференций в торговых центрах страны - МАРТ

Белорусским производителям готовы предоставить преференции в торговых центрах страны. МАРТ подписал соглашение с представителями крупнейших торговых объектов.

Речь идет о снижении арендной платы и так называемых арендных каникулах (т. е. отсрочке платежей минимум на три месяца) В профильном министерстве пояснили, магазины белорусских производителей представлены на многих крупных торговых площадках, а скидки будут стимулировать фирменную торговлю.

Соглашение заработает с 1 ноября. МАРТ рассчитывает, что к этому времени присоединятся и новые участники. Сегодня это 65 субъектов хозяйствования, им принадлежат 139 торговых центров по всей стране.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все