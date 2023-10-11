У белорусских производителей будет больше преференций в торговых центрах страны - МАРТ

Речь идет о снижении арендной платы и так называемых арендных каникулах (т. е. отсрочке платежей минимум на три месяца) В профильном министерстве пояснили, магазины белорусских производителей представлены на многих крупных торговых площадках, а скидки будут стимулировать фирменную торговлю.