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У белорусских производителей будет больше преференций в торговых центрах страны - МАРТ
Белорусским производителям готовы предоставить преференции в торговых центрах страны. МАРТ подписал соглашение с представителями крупнейших торговых объектов.
Речь идет о снижении арендной платы и так называемых арендных каникулах (т. е. отсрочке платежей минимум на три месяца) В профильном министерстве пояснили, магазины белорусских производителей представлены на многих крупных торговых площадках, а скидки будут стимулировать фирменную торговлю.
Соглашение заработает с 1 ноября. МАРТ рассчитывает, что к этому времени присоединятся и новые участники. Сегодня это 65 субъектов хозяйствования, им принадлежат 139 торговых центров по всей стране.
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