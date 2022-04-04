У белорусского бизнеса растет интерес к заключению сделок с китайским юанем

У белорусского бизнеса и банков растет интерес к заключению сделок с китайским юанем. Об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи. К торгам китайской валютой на бирже приступили в середине марта. Если на старте торгов объем сделок не перешагнул отметку в миллион юаней, то спустя 10 дней уже превысил 40 миллионов. По данным МВФ, доля китайских юаней в резервах центральных банков с момента его включения в состав резервных валют выросла с 1 % (в конце 2016 года) до 2,7 % в минувшем году. В то же время доллар пусть и незначительно, но утратил свою долю - с 65 % до 59 % за аналогичный период.