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У БНБК уже заключены контракты на несколько лет вперед - Игорь Брыло
Официальный старт работы завода по производству комбикормов и аминокислот ЗАО "БНБК" был дан совсем недавно, 4 ноября. Торжественный запуск ознаменовал переход предприятия из экспериментального режима работы в полноценный промышленный. Совместно с китайскими партнерами создали высокотехнологичное производство завтрашнего дня. В чем его уникальность и почему мы так им гордимся? На эти вопросы ответил глава Минсельхозпрода Игорь Брыло в проекте "Экономическая среда".
БНБК производит высококачественные комбикорма для свиноводства, скотоводства и птицеводства. Но уникальность ее не в этом. И даже не в премиксах. Уникальность корпорации заключается в том, что она единственная на постсоветском пространстве производит комбикорма для выращивания таких рыб, как форель и минтай, в естественных водоемах.
Потребность Российской Федерации в таком комбикорме составляет около 400 тыс. тонн. А когда закрылись границы Дании, Норвегии, востребованность в продукции нашего предприятия возросла в разы. Сейчас БНБК производит 70 тыс. тонн в год, и контракты заключены уже на несколько лет вперед.
Кроме этого в БНБК налажено производство глютена и аминокислот (лизин сульфат, лизин моногидрохлорид, триптофан, треонин), которые выпускаются только в нескольких странах. И Беларусь - одна из нех.
Фото: БелТА
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