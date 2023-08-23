У нас приоритет взаимодействия со всеми регионами России на всех уровнях - Назарук

Белорусско-российское сотрудничество прошло не один этап становления. Порой приходилось выяснять отношения, как это часто бывает у членов семьи. Но сегодня никого агитировать за развитие партнерства не приходится. Особый акцент сейчас делается на межрегиональное сотрудничество. Как оценивается динамика нашего взаимодействия на региональном уровне, в ток-шоу "Экономическая среда" рассказал заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук.

"Динамика сейчас идет по нарастающей. В 2022 году Беларусь посетили руководители 23 регионов Российской Федерации. А за первое полугодие 2023 года - уже из 17 регионов. В сентябре-октябре мы ожидаем более 10 визитов руководителей регионов России, - отметил Игорь Назарук. - То же самое я могу сказать о визитах нашего руководства в российские регионы. Темп и динамика визитов с белорусской стороны радует и вселяет надежду на то, что наше взаимодействие только крепнет. У нас приоритет взаимодействия со всеми регионами России на всех уровнях".

Такие визиты не заканчиваются просто общением. Как правило, это подписание соглашений, достижение принципиальных договоренностей, которые влекут за собой реализацию совместных проектов.

"Еще с 2007 года существует распоряжение премьер-министра Беларуси о закреплении высших должностных лиц за российскими регионами. Каждый год это распоряжение обновляется и уточняется. Это уникальный формат. Также наши российские регионы в достаточной степени активно работают на белорусском направлении", - сказал торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев.