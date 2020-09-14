Уборка кукурузы на пиковой стадии

Значимость возрождения, в частности, села и сельского хозяйства сложно переоценить. Это весомая ниша в экономике страны. Это наша продовольственная безопасность. Сегодня задача аграриев - собрать кукурузу. Уже необходимо закладывать основу и под будущий урожай - отобрать семенной фонд. Эта задача на контроле белорусских ученых. Высококлассная команда сейчас работает на Мозырской экспериментальной базе. Там занимаются сортами немецкой, украинской и белорусской селекции. О видах на урожай Анна Ковалева.



Янтарные зерна, наконец, готовы к уборке. Для Мозырского района кукуруза - основная культура - занимает более половины всех угодий.Урожайность 65 центнеров с гектара. Кузова наполняются в считанные минуты. Отсюда прямой маршрут на кукурузокалибровочный завод.



Сейчас приемка початков идет в режиме нон-стоп. Процесс круглосуточный. У конвейера 35 человек. С начала уборочной приняли уже 4,5 тысячи тонн урожая.





Стратегическая задача уборочной-2020 - заготовка семенного фонда

На Мозырском заводе сохранить кукурузные зерна и отобрать лучшие - задача стратегическая. Ведь все это в перспективе - семенной фонд для посевной 2021 года. Чтобы он был отменным, технологические процессы на заводе постоянно шлифуют. Одно из новшеств - система телеметрии.

Иными словами, теперь работу газовых горелок и процесс сушки контролирует цифровой интеллект. Климат-контроль регулируется одним кликом мыши. 72 часа на сушку. Затем лабораторные тесты и калибровка.

На каждом этапе урожай под научным контролем. В лабораториях зерна проверяют на всхожесть и другие показатели. В помощь современное оборудование. Здесь работают с шестью сортами белорусской, украинской и немецкой селекции.

Николай Рубаха, директор КСУП "Экспериментальная база "Криничная":

"Количество сортов у нас изменилось. Добавился сорт "клифтон". Но основной упор мы делаем на "полесский 212", которого 40 % в наших посевных площадях. И он нас не подвел в этом году. Я думаю, в пределах 8 тысяч тонн мы должны получить в этом году готовых семян".

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