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Уборка кукурузы продолжается в Минской области
Янтарные початки для качественного зерна. В Минской области продолжается уборка кукурузы. Освоили свыше 80 % площадей. Общий намолот аграриев региона сейчас - почти 500 тысяч тонн зерна. В сельхозфилиале "Минский", например, кукурузные плантации растянулись на 5 тысяч гектаров. Урожайность хорошая. В среднем с каждого собирают по 90 центнеров. Тем временем влажность почти 30 %. На сушильном комплексе доработают до 14 %.
Завершить уборку кукурузы на зерно надо до середины ноября. В филиале "Минский" планируют получить не менее 30 тысяч тонн. Сейчас работают десять комбайнов, машины на отвозке. После эстафета за техникой для обработки почвы. Поля готовят к весеннему севу.
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