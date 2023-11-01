Уборка кукурузы продолжается в Минской области

Янтарные початки для качественного зерна. В Минской области продолжается уборка кукурузы. Освоили свыше 80 % площадей. Общий намолот аграриев региона сейчас - почти 500 тысяч тонн зерна. В сельхозфилиале "Минский", например, кукурузные плантации растянулись на 5 тысяч гектаров. Урожайность хорошая. В среднем с каждого собирают по 90 центнеров. Тем временем влажность почти 30 %. На сушильном комплексе доработают до 14 %.