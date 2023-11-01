ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Уборка кукурузы продолжается в Минской области

Янтарные початки для качественного зерна. В Минской области продолжается уборка кукурузы. Освоили свыше 80 % площадей. Общий намолот аграриев региона сейчас - почти 500 тысяч тонн зерна. В сельхозфилиале "Минский", например, кукурузные плантации растянулись на 5 тысяч гектаров. Урожайность хорошая. В среднем с каждого собирают по 90 центнеров. Тем временем влажность почти 30 %. На сушильном комплексе доработают до 14 %.

Завершить уборку кукурузы на зерно надо до середины ноября. В филиале "Минский" планируют получить не менее 30 тысяч тонн. Сейчас работают десять комбайнов, машины на отвозке. После эстафета за техникой для обработки почвы. Поля готовят к весеннему севу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все