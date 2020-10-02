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Уборка кукурузы в Минской области в активной фазе
Уборка кукурузы на корм - в активной фазе. На полях Дзержинского агропромышленного комплекса убирают 5 тысяч тонн в сутки. Планируется собрать 50 тысяч тонн силоса. Теперь сельхозкультура максимально богата питательными веществами. Собранный урожай утрамбовывают в траншее, где продукт может храниться до двух лет.
Активно убирают в хозяйствах Минской области и картофель
Уже убрана половина площади - получено более 150 тысяч тонн. Средняя урожайность - 340 центнеров с гектара. Лидируют Логойский, Несвижский и Солигорский районы.
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