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Уборка кукурузы в Минской области в активной фазе

Уборка кукурузы на корм - в активной фазе. На полях Дзержинского агропромышленного комплекса убирают 5 тысяч тонн в сутки. Планируется собрать 50 тысяч тонн силоса. Теперь сельхозкультура максимально богата питательными веществами. Собранный урожай утрамбовывают в траншее, где продукт может храниться до двух лет.

Активно убирают в хозяйствах Минской области и картофель

Уже убрана половина площади - получено более 150 тысяч тонн. Средняя урожайность - 340 центнеров с гектара. Лидируют Логойский, Несвижский и Солигорский районы.

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