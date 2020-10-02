Уборка кукурузы в Минской области в активной фазе

Уборка кукурузы на корм - в активной фазе. На полях Дзержинского агропромышленного комплекса убирают 5 тысяч тонн в сутки. Планируется собрать 50 тысяч тонн силоса. Теперь сельхозкультура максимально богата питательными веществами. Собранный урожай утрамбовывают в траншее, где продукт может храниться до двух лет.