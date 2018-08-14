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Уборка льна в Минской области приближается к финишу
Заготовлено почти 3 с половиной тысячи тонн этой культуры. Сырье в первую очередь нужно льнозаводам. От качества тресты напрямую зависит производство льняной продукции. Надежда Сербиненко отправилась в Слуцк и увидела, как заготавливают и перерабатывают одну из самых сложных для выращивания культур.
Слуцкий льнозавод - самый крупный по выращиванию и заготовке волокна в Минской области. Своих площадей с льном-долгунцом здесь более 3 с половиной тысяч гектаров. И размещаются они сразу в четырех районах области.
На одном из полей, где как раз сейчас идет активное теребление льна, нас встретил главный агроном завода Владимир Кот. По его словам, на урожай этой культуры в этом году сильно повлияла погода - не хватило влаги в период быстрого роста.
Выращивание льна - процесс трудоемкий. Всего надо выполнить около десяти разных видов работ: от посева семян, обработки почвы до теребления или скашивания льна и его дальнейшей вылежки. Ленты льна ровными рядами выкладывают на поля, чтобы он просох и приобрел необходимые свойства. От этого также зависит качество волокна.
Большую часть льна с полей Минской области - около 80 % - уже вытеребили. Сейчас долгунец проходит несколько этапов обработки на заводе. Его очищают от тресты, сортируют по длине и скручивают в рулоны.
Вот так выглядит готовое льноволокно. Чтобы попасть сюда с поля, ему понадобилось несколько недель. И вот такой полуфабрикат отправится на Оршанский льнокомбинат, где из него сделают ткань.
Несколько лет назад завод прошел масштабную модернизацию. Установлена современная линия обработки льна. Производство стало безотходным – из костры получают топливные брикеты. Лен слуцких полей отправляют и на экспорт - в Китай, Россию и Польшу. Самое качественное волокно получается из длинных стеблей, высота которых более метра. А короткие идут на мешковину и канаты.
Полностью завершить теребление льна на заводе планируют в сентябре. И сразу поля будут готовить к посеву этой культуры.
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