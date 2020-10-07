Уборка сахарной свеклы в хозяйствах Минской области

Сбор сахарной свеклы в Минской области идет активными темпами. В хозяйствах Слуцкого района в этом году вообще ставят рекорды - с гектара собирают почти 700 центнеров. Такой хороший урожай удалось получить благодаря строгому соблюдению технологий - обработки полей, своевременному внесению удобрений. Погода также в этом сезоне способствовала хорошему росту сладких корнеплодов. Сахаристость свеклы - более 15 %. Уборку сахарной свеклы аграрии планируют завершить к середине ноября. Задача выполнимая - все хозяйства обеспечены необходимой техникой.