Уборку овощей завершили в Беларуси

На 16 ноября овощи в сельхозорганизациях Беларуси убраны со всей площади - 6,3 тысячи гектаров. Об этом пишет sb.by со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия.



Средняя урожайность чуть выше прошлогодней: 268 центнеров с гектара.



Собрано 170 тысяч тонн овощей против 145 тысяч год назад. Следует отметить, что в этой категории хозяйств выращивается относительно небольшое их количество. Например, в прошлом году всего было получено более 1,7 миллиона тонн овощей. Из них около 1,2 миллиона - в личных хозяйствах, 360 тысяч - в фермерских.



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